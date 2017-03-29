Азербайджан и Узбекистан презентуют новый транзитный маршрут

Азербайджан и Узбекистан разрабатывают новый транзитный маршрут из Центральной Азии и Афганистана, сообщает ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (АКМП), передает abc.az.

Основная цель соответствующего меморандума, заключенного в Баку на встрече представителей ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД), АКМП и ОАО "Узбекские железные дороги", связана со стремлением к расширению транзитных и экспортно-импортных перевозок через Азербайджан и Узбекистан. Их реализацией займется постоянная рабочая группа, которая проведет анализ регионального рынка грузоперевозок, подготовит рекомендации по технологии транспортировки и маркетинговую стратегию, чтобы сделать новый маршрут конкурентоспособным.

Новые логистические продукты группа представит на заседании в Ташкенте 26-27 апреля.