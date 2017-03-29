 

Азербайджан и Узбекистан презентуют новый транзитный маршрут

 

Азербайджан и Узбекистан разрабатывают новый транзитный маршрут из Центральной Азии и Афганистана, сообщает ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (АКМП), передает abc.az.

Основная цель соответствующего меморандума, заключенного в Баку на встрече представителей ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД), АКМП и ОАО "Узбекские железные дороги", связана со стремлением к расширению транзитных и экспортно-импортных перевозок через Азербайджан и Узбекистан. Их реализацией займется постоянная рабочая группа, которая проведет анализ регионального рынка грузоперевозок, подготовит рекомендации по технологии транспортировки и маркетинговую стратегию, чтобы сделать новый маршрут конкурентоспособным.

Новые логистические продукты группа представит на заседании в Ташкенте 26-27 апреля.

1522 просмотров


Старости
Лавров о том, как Азербайджан помог России
Лавров о том, как Азербайджан помог России
Наша погода
Сегодня 17° / 6°
30 Март 14° / 9°
31 Март 12° / 4°
1 Апр 8° / 5°

Наши деньги
1 USD   =   1.722 AZN
1 EUR   =   1.8623 AZN
1 RUB   =   0.0302 AZN

Новостная лента

Знаменитый «танцующий миллионер» едет в Баку Видео
В Индии страдавшую от жажды кобру напоили водой из бутылки видео
Сопредседатели МГ ОБСЕ о своих визитах в Баку и Ереван
Посольство США о телефонных звонках лидеру турецких мятежников
Кибермошенник из Азербайджана кинул россиянку
Посольство Ирана о концерте своих музыкантов в Карабахе
Меркель назвала условие своего ухода в отставку
Путин отправился в Арктику
BP-Azerbaijan в 2018 году начнет экспорт газа в Турцию Проект «Шахдениз»
Израильтянин прогулялся по улице с отрезанной головой бывшей жены
Центробанк о подорожании доллара
Азербайджан и Узбекистан презентуют новый транзитный маршрут
В «Туре Азербайджана-2017» выступят команды из 18 стран
«Не смог собрать 100 тысяч. В МНБ мне сказали: принесешь 300 тысяч!» haqqqin.az из зала суда
Нефть продолжает дорожать обновлено
Все бакинские автобусы переходят на карточную систему
Руфат Асланлы: «Имущество закрывшихся банков будет конфисковано и продано»
В Париже задержали десятки протестующих
Больше трети россиян не пойдут в отпуск из-за нехватки денег
Джалалова приговорили к 7,5 года за ружье гитлеровского министра
Трамп перешел на iPhone
Аэропорт острова Мадейра официально назван в честь Криштиану Роналду
В Карабахе убиты 19 армянских солдат
Лидер турецких мятежников консультировался с американцами
США предупредили о терактах в Турции