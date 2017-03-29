Израильтянин прогулялся по улице с отрезанной головой бывшей жены

В израильском городе Тверия в среду, 29 марта, арестовали мужчину, ходившего по улице с отрезанной головой бывшей жены, сообщает Lenta со ссылкой на The Jerusalem Post.

По информации газеты, обгоревшее тело женщины, которой было около 30 лет, нашли в ее квартире после пожара. Как отмечается, арестованный — ультраортодоксальный еврей. Он подозревается в убийстве и поджоге.

Как пишет Ynetnews, мужчина в окровавленной одежде сначала ходил по улице с головой, а затем выбросил ее в урну. После этого он вернулся на место преступления — в квартиру бывшей жены — и поджег ее.

По информации соседей, в прошлом у подозреваемого были проблемы с психикой.