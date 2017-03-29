Путин отправился в Арктику

Президент России Владимир Путин прибыл на остров Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа, передает ТАСС.

«Глава государства пообщается с сотрудниками полевой базы «Омега» национального парка «Русская Арктика», которые расскажут о ходе экологической очистки шести наиболее пострадавших островов архипелага, а также о сохранении биоразнообразия в арктической зоне и перспективах развития туризма», — сообщили в пресс-службе президента.

Остров находится в Баренцевом море примерно в 1000 км от ближайшего побережья континентальной России.

Отмечается, что температура воздуха на острове составляет -26°C.