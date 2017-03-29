Посольство Ирана о концерте своих музыкантов в Карабахе

«Неизменная политика Исламской Республики Иран по поддержке территориальной целостности Азербайджана предельно ясна, и мы неоднократно сообщали о своей позиции в связи с этим», — заявили в пресс-службе Посольства Ирана в Азербайджане, передает АПА.

Пресс-секретарь посольства Мамедрза Наджафи, комментируя концерт, данный иранским музыкантом в непризнанной «НКР», сообщил, что в дни праздника Новруз ни одна из официальных музыкальных групп Исламской Республики Иран не совершала визит на оккупированные территории.

«Распространяемые посредством СМИ третьей страны недостоверные, порой искажающие правду сообщения преследуют цель испортить отношения Ирана с Азербайджаном и направить общественное мнение в негативное русло. К сожалению, мы неоднократно становились свидетелями этого. Мы решительно осуждаем попытки такого рода», — заявил Мамедрза Наджафи.