Кибермошенник из Азербайджана кинул россиянку

В полицию города Саранск за помощью обратилась 42-летняя местная жительница, которая рассказала, что стала жертвой мошенника. Как пояснили в МВД Мордовии, женщина пользовалась соцсетью «Одноклассники» и получила сообщение от подруги с просьбой прислать данные банковской карты, пишет российское издание «Известия Мордовии», сообщает haqqin.az.

Доверчивая гражданка России, не подозревая обмана, отправила собеседнице последние цифры. В результате с ее счета исчезли 10 тысяч рублей. Аферисты, взломавшие аккаунт знакомой заявительницы, оплатили этой суммой покупки в интернете.

Оперативники выяснили, что IP-адрес пользователя, отправлявшего сообщения, зарегистрирован в Азербайджане. Розыск подозреваемых продолжается.

По данному факту возбуждено уголовное дело.