 

Посольство США о телефонных звонках лидеру турецких мятежников

 

Посольство США в Анкаре объяснило, что звонок на телефон одного из предполагаемых организаторов попытки переворота в Турции Адиля Оксюза из американского генконсульства в Стамбуле через несколько дней после мятежа был для оповещения об аннулировании его визы. Заявление опубликовано на сайте диппредставительства.

Ранее Hurriyet со ссылкой на источник сообщила, что 21 июля Оксюзу звонили из американской дипмиссии и что этот факт отражен в обвинительном заключении.

«Звонок из генконсульства США в Стамбуле 21 июля 2016 года на номер телефона, принадлежащий Адилю Оксюзу, имел место. В тот день нацполиция Турции обратилась в миссию США в Турции с просьбой предотвратить выезд Оксюза из Турции», — говорится в сообщении.

В американском посольстве подчеркнули, что аннулировали его визу, и, в соответствии с законом, попытались связаться с ним для оповещения об этом.

Посольство США подчеркнуло, что это является доказательством тесного сотрудничества между правоохранительными органами двух стран.

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