Сопредседатели МГ ОБСЕ о своих визитах в Баку и Ереван

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ распространили заявление по итогам визитов в Баку (11 марта) и Ереван (27 марта), сообщает сайт ОБСЕ.

В заявлении говорится, что основной целью визита было получение детальной информации касательно ситуации на линии соприкосновения войск и армяно-азербайджанской границе, обсуждение реализации соглашений, достигнутых на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге в 2016 году, а также обсуждение следующих шагов по направлению урегулирования конфликта.

В ходе переговоров сопредседатели подчеркнули крайнюю важность продолжения поддержки миссии личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анжея Каспшика и расширения его миссии.

Сопредседатели также отметили, что соблюдение режима прекращения огня является крайне важным для построения атмосферы доверия и продолжения дальнейших переговоров.

В заявлении отмечается, что сопредседатели посетят Вену, чтобы проинформировать о текущей ситуации членов Минской группы ОБСЕ.