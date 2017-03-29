 

В Индии страдавшую от жажды кобру напоили водой из бутылки видео

 

Жители поселка Кайга на юге Индии напоили королевскую кобру водой из бутылки, пишет Daily Mail.

Регион сильно пострадал от засухи, и змея длиной более 3,5 метра приползла к людям в поисках питья. На всякий случай пресмыкающееся держали за хвост и приготовили змеелов. Однако кобра спокойно напилась воды, не сделав попытки напасть на кого-либо. Позднее ее отправили в местный центр защиты диких животных.

Королевская кобра, или гамадриад — самая крупная из ядовитых змей, обитает в тропических лесах Индии, Пакистана, Индонезии и Филиппин. Продолжительность ее жизни более 30 лет, причем пресмыкающееся растет в течение всего этого срока. В основе рациона — другие змеи и грызуны.

В Индии случаи смерти от укуса королевской кобры редки. При этом ежегодно от укусов других ядовитых змей в стране гибнет до 50 тысяч человек.

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