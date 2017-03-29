 

Знаменитый «танцующий миллионер» едет в Баку Видео

 

5 мая в Баку со своей ди-джей программой приедет Джанлука Вакки, известный в соцсетях как «танцующий миллионер». У Вакки в инстаграме более 8 миллионов подписчиков, а его видеоролики набирают в социальных сетях рекордное количество просмотров (ниже смотрите видео).

Итальянский бизнесмен, прославившийся зажигательными танцами, путешествиями и роскошным образом жизни, - специальный гость Бакинского шопинг-фестиваля. Вакки организует для бакинской публики шоу, которое обещает быть полным сюрпризов.

Бакинский шопинг-фестиваль пройдет в столице Азербайджана с 10 апреля по 10 мая. Фестиваль проводится впервые и имеет целью развитие туризма и предпринимательства в стране. В связи с мероприятием в Азербайджан ожидается большой поток туристов из разных стран.

В торговых объектах участников фестиваля, помеченных специальными Tax Free стикерами, будет применяться процедура возврата НДС.

Во время фестиваля планируется организация и проведение большого числа развлекательных мероприятий: концертов, флешмобов, показов мод, костюмированных парадов, театральных и кинопремьер.

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Знаменитый «танцующий миллионер» едет в Баку Видео
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