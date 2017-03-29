Президент Ливана Мишель Аун, которому в этом году исполнилось 82 года, упал на пол лицом вниз перед совместным фотографированием лидеров арабских стран на открывшемся в Иордании саммите Лиги арабских государств (ЛАГ), сообщает саудовский телеканал "Аль-Арабия".

На кадрах прямой трансляции с саммита можно было заметить, как лидеры арабских государств готовятся к совместному памятному фото, и вдруг президент Ливана падает лицом вниз. На этом режиссер трансляции резко сменил план, однако через минуту трансляция продолжилась. На ней Аун уже стоял в ряду улыбающихся коллег.

Через пару часов ливанский политик выступил с речью от имени своего государства перед саммитом ЛАГ. Свидетели курьезного случая рассказали "Аль-Арабии", что Аун споткнулся о ковер.

Двадцать восьмой арабский саммит проходит в Иордании на Мертвом море при участии 18 глав государств-членов организации. Он стал одним из самых представительных за последние годы. Изначально встреча должна была пройти в Йемене, однако власти этой страны отказались от проведения мероприятия из-за сложной внутренней ситуации.

Лига арабских государств объединяет 21 страну и Организацию освобождения Палестины (ООП), штаб-квартира которой находится в Каире.