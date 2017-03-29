Бывшая волейболистка клубов «Азерйол» и «Азеррейл» американка Джессика Джонс, становившаяся чемпионкой Азербайджана, поделилась приятными воспоминаниями о Баку.

«Я провела в Азербайджане два сезона, - рассказывает Джонс. - Я полюбила Баку. Время, проведенное там, не променяю ни на что. Проживая в странах, которые настолько отличаются от США и даже Европы, вы действительно узнаете многое о себе, и вы начинаете больше ценить простой образ жизни.

Да, я скучала там по Chipotle и Whole Foods (сети ресторанов и супермакертов в США – haqqin.az). Но я влюбилась в черный чай!».

Джонс, которая за свою карьеру успела, помимо США, поиграть в Австрии и Пуэрто-Рико, сейчас выступает за турецкий клуб «Серамиксан».

«В Турции я чувствую себя почти как в Баку, - продолжает 30-летняя американка. – Азербайджан моделирует свою страну под Турцию и все очень похоже. Из-за террористических актов я, если честно, долго сомневалась перед тем, как согласиться поехать в Турцию. Но решение было принято. Турецкая лига считается лучшей в мире, а потому я играю тут против сильнейших волейболисток планеты».