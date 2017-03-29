 

«Время, проведенное в Баку, не променяю ни на что» Американская волейболистка об Азербайджане

Автор: Отдел спорта 

Бывшая волейболистка клубов «Азерйол» и «Азеррейл» американка Джессика Джонс, становившаяся чемпионкой Азербайджана, поделилась приятными воспоминаниями о Баку.

«Я провела в Азербайджане два сезона, - рассказывает Джонс. - Я полюбила Баку. Время, проведенное там, не променяю ни на что. Проживая в странах, которые настолько отличаются от США и даже Европы, вы действительно узнаете многое о себе, и вы начинаете больше ценить простой образ жизни.

Да, я скучала там по Chipotle и Whole Foods (сети ресторанов и супермакертов в США – haqqin.az). Но я влюбилась в черный чай!».

Джонс, которая за свою карьеру успела, помимо США, поиграть в Австрии и Пуэрто-Рико, сейчас выступает за турецкий клуб «Серамиксан».

«В Турции я чувствую себя почти как в Баку, - продолжает 30-летняя американка. – Азербайджан моделирует свою страну под Турцию и все очень похоже. Из-за террористических актов я, если честно, долго сомневалась перед тем, как согласиться поехать в Турцию. Но решение было принято. Турецкая лига считается лучшей в мире, а потому я играю тут против сильнейших волейболисток планеты».

1699 просмотров


Старости
Лавров о том, как Азербайджан помог России
Лавров о том, как Азербайджан помог России
Наша погода
Сегодня 17° / 6°
30 Март 14° / 9°
31 Март 12° / 4°
1 Апр 8° / 5°

Наши деньги
1 USD   =   1.722 AZN
1 EUR   =   1.8623 AZN
1 RUB   =   0.0302 AZN

Новостная лента

Меркель прокомментировала начало Brexit
Бастующие дальнобойщики не пропускают азербайджанские грузовики
В Мосуле ликвидирован «глава Минздрава» ИГ
Samsung представила Galaxy S8
«Время, проведенное в Баку, не променяю ни на что» Американская волейболистка об Азербайджане
Стрельба возле Капитолия в Вашингтоне
Президент Ливана упал на саммите ЛАГ видео
Знаменитый «танцующий миллионер» едет в Баку Видео
В Индии страдавшую от жажды кобру напоили водой из бутылки видео
Сопредседатели МГ ОБСЕ о своих визитах в Баку и Ереван
Посольство США о телефонных звонках лидеру турецких мятежников
Кибермошенник из Азербайджана кинул россиянку
Посольство Ирана о концерте своих музыкантов в Карабахе
Меркель назвала условие своего ухода в отставку
Путин отправился в Арктику
BP-Azerbaijan в 2018 году начнет экспорт газа в Турцию Проект «Шахдениз»
Израильтянин прогулялся по улице с отрезанной головой бывшей жены
Центробанк о подорожании доллара
Азербайджан и Узбекистан презентуют новый транзитный маршрут
В «Туре Азербайджана-2017» выступят команды из 18 стран
«Не смог собрать 100 тысяч. В МНБ мне сказали: принесешь 300 тысяч!» haqqqin.az из зала суда
Нефть продолжает дорожать обновлено
Все бакинские автобусы переходят на карточную систему
Руфат Асланлы: «Имущество закрывшихся банков будет конфисковано и продано»
В Париже задержали десятки протестующих