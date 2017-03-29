В Мосуле ликвидирован «глава Минздрава» ИГ

Так называемый «министр здравоохранения» запрещенной группировки «Исламское государство» убит в иракском Мосуле войсками правительственной армии, передает "Росбалт".

Командующий федеральной полицией Ирака Раед Шакер заявил, что террориста звали Сайдулла Абу Шуайб. Он был ликвидирован в своем автомобиле вместе с сопровождавшими его лицами возле республиканской больницы в «старом квартале» Мосула.

В октябре 2016 года армия Ирака и коалиция во главе с США начали операцию по освобождению Мосула, который ИГ считает своей крепостью в этом регионе Ирака. Восточная часть города уже перешла под контроль правительства.