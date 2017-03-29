 

Бастующие дальнобойщики не пропускают азербайджанские грузовики

 

Дагестанские дальнобойщики стали останавливать большегрузы из Азербайджана, которые проезжают через республику, рассказали Русской службе Би-би-си несколько участников стачки, которая началась 27 марта. В МВД по Дагестану утверждают, что стачка проходит без нарушений.

Представитель дагестанских дальнобойщиков Рустам Маламагомедов сообщил, что участвующие в стачке водители пытаются задерживать грузовики на всей территории региона. "У нас пытаются объяснить, чтобы люди встали. И они становятся. Приезжают из других регионов, и их тоже останавливают, без угроз, аккуратно, объясняют, почему они стоят", - рассказал он.

На вопрос Русской службы Би-би-си, что случится, если проезжающие через Дагестан водители грузовиков не захотят останавливаться, Маламагомедов ответил, что не может это прокомментировать.

Другой активист Руслан Рамазанов также рассказал, что протестующие дальнобойщики в Дагестане мешают проезду грузовиков в регионе. Он поделился фотографиями и видео, на которых видны несколько фур с разбитыми стеклами. На одном из видео, которое он прислал, были засняты сгоревшие грузовики.

Рамазанов рассказал, что "у одной машины было самовозгорание". Также он поделился словами неназванного дагестанского дальнобойщика, который сообщил, что протестующие водители смогли остановить несколько грузовиков из Азербайджана, "окруженные ГАИ".

В МВД по Дагестану сообщили, что не имеют информации о поджоге большегрузов. Один из дальнобойщиков, который находится в Москве, но осведомлен о ситуации в республике, предположил, что машину могли сжечь за то, что ее водитель не примкнул к стачке.

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