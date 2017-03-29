Меркель прокомментировала начало Brexit

Канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила надежду, что ЕС и Великобритания останутся близкими партнерами, объединенными общими ценностям.

«Я хотела бы, чтобы Великобритания и ЕС оставались близкими партнерами. Потому что для меня Великобритания является и остается частью Европы, с которой нас многое объединяет, не в последнюю очередь — наши общие ценности», — сказала она во время выступления в бундестаге.

По ее словам, первой целью на переговорах по Brexit должно стать решение вопроса о том, каким образом будут сняты взаимные обязательства между Великобританией и ЕС, и, конечно, Германией.

«Мы знаем, что между Великобританией и ЕС, и, конечно, Германией существуют тесные обязательства, которые сложились за 44 года членства. В переговорах в первую очередь необходимо определить, как мы эти обязательства упорядоченно снимем. Речь пойдет об отношении ко многим правам и обязанностям, которые до сих пор были связаны с членством», — сказала канцлер.