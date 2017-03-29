Пентагон намерен подготовиться к войне в космосе

США должны открыто продемонстрировать, что имеют возможность вести боевые действия в космосе, заявили в Стратегическом командовании Вооруженных сил США.

Заместитель главы ведомства вице-адмирал Чарльз Ричард отметил, что подобная стратегия должна предотвратить распространение конфликтов в околоземном пространстве.

«Я полагаю, лучший способ предотвратить войну — это подготовиться к ней, и мы должны дать всем понять, что готовы вести войну до победы везде, включая космическое пространство», — цитирует его издание Space.com.

Сегодня главными конкурентами США в космосе являются Россия и Китай, хотя формально между ними нет войны, подчеркнул Ричард.

Он также заявил, что противостояние мировых держав вновь стоит на повестке дня наиболее остро за последние 15-20 лет, что затрагивает и космическую сферу.