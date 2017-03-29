Греция пожаловалась на вторжение турецких самолетов

Самолеты ВВС Турции 37 раз вторгались в воздушное пространство Греции за последние три дня, пишет издание Times со ссылкой на чиновников в Минообороны Греции.

В полетах принимали участие, в частности, истребители-бомбардировщики F-4 и многофункциональные легкие истребители F-16. По меньшей мере два самолета пролетели вчера на малой высоте над небольшими островами к северу от острова Агатонисион в юго-восточной части Эгейского моря. В понедельник разведывательный самолет CN-235 16 раз нарушил воздушное пространство Греции, прежде чем его перехватили греческие ВВС.