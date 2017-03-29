Лавров об утрате Западом роли мирового гегемона

Между Россией и Западом нет никакой холодной войны, однако мировой порядок смещается в сторону большей демократизации и полицентризма. Об этом российский министр иностранных дел Сергей Лавров в среду, 29 марта, рассказал в интервью журналу The National Interest.

«Я не считаю, что между нами холодная война. Идеологически между нами нет разницы. Да, есть нюансы того, как управляются страны Запада и как управляется Россия. В основе всего базис — демократия, организация политической системы с уважением оппозиции и рыночная экономика», — пояснил глава МИД.

Он также отметил, что нынешний мировой порядок уходит от идеи западного доминирования, и связано это с появлением глобальных угроз, ответ на которые мир может дать лишь сообща. Министр уточнил, что речь идет о терроризме, организованной преступности, наркотрафике и изменении климата. Кроме того, Лавров сообщил, что все большую роль на мировой арене стали играть Китай, страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинская Америка и Африка.

«Называйте это "многополярностью", "полицентричностью", называйте это "большей демократичностью", но это происходит. И экономическая, финансовая мощь, а также политическое влияние сегодня распределено гораздо равномернее», — подытожил глава внешнеполитического ведомства.