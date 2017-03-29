 

Лавров об утрате Западом роли мирового гегемона

 

Между Россией и Западом нет никакой холодной войны, однако мировой порядок смещается в сторону большей демократизации и полицентризма. Об этом российский министр иностранных дел Сергей Лавров в среду, 29 марта, рассказал в интервью журналу The National Interest.

«Я не считаю, что между нами холодная война. Идеологически между нами нет разницы. Да, есть нюансы того, как управляются страны Запада и как управляется Россия. В основе всего базис — демократия, организация политической системы с уважением оппозиции и рыночная экономика», — пояснил глава МИД.

Он также отметил, что нынешний мировой порядок уходит от идеи западного доминирования, и связано это с появлением глобальных угроз, ответ на которые мир может дать лишь сообща. Министр уточнил, что речь идет о терроризме, организованной преступности, наркотрафике и изменении климата. Кроме того, Лавров сообщил, что все большую роль на мировой арене стали играть Китай, страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинская Америка и Африка.

«Называйте это "многополярностью", "полицентричностью", называйте это "большей демократичностью", но это происходит. И экономическая, финансовая мощь, а также политическое влияние сегодня распределено гораздо равномернее», — подытожил глава внешнеполитического ведомства.

444 просмотров


Старости
Лавров о том, как Азербайджан помог России
Лавров о том, как Азербайджан помог России
Наша погода
Сегодня 17° / 6°
30 Март 14° / 9°
31 Март 12° / 4°
1 Апр 8° / 5°

Наши деньги
1 USD   =   1.722 AZN
1 EUR   =   1.8623 AZN
1 RUB   =   0.0302 AZN

Новостная лента

Суд над Али Инсановым назначили на начало апреля
Лавров об утрате Западом роли мирового гегемона
Греция пожаловалась на вторжение турецких самолетов
Пентагон намерен подготовиться к войне в космосе
В Ереване нашли повешенным гражданина Ирана
Меркель прокомментировала начало Brexit
Бастующие дальнобойщики не пропускают азербайджанские грузовики
В Мосуле ликвидирован «глава Минздрава» ИГ
Samsung представила Galaxy S8
«Время, проведенное в Баку, не променяю ни на что» Американская волейболистка об Азербайджане
Стрельба возле Капитолия в Вашингтоне
Президент Ливана упал на саммите ЛАГ видео
Знаменитый «танцующий миллионер» едет в Баку Видео
В Индии страдавшую от жажды кобру напоили водой из бутылки видео
Сопредседатели МГ ОБСЕ о своих визитах в Баку и Ереван
Посольство США о телефонных звонках лидеру турецких мятежников
Кибермошенник из Азербайджана кинул россиянку
Посольство Ирана о концерте своих музыкантов в Карабахе
Меркель назвала условие своего ухода в отставку
Путин отправился в Арктику
BP-Azerbaijan в 2018 году начнет экспорт газа в Турцию Проект «Шахдениз»
Израильтянин прогулялся по улице с отрезанной головой бывшей жены
Центробанк о подорожании доллара
Азербайджан и Узбекистан презентуют новый транзитный маршрут
В «Туре Азербайджана-2017» выступят команды из 18 стран