 

Украину могут отстранить от Евровидения

 

Глава Европейского вещательного союза Ингрид Делтенре заявила, что Украина может быть отстранена от «Евровидения», если решение по участию российской певицы Юлии Самойловой в конкурсе так и не будет найдено. Об этом, как пишет «Дождь», она рассказала в интервью швейцарскому изданию Blick.

«Такое поведение Украины абсолютно неприемлемо. Если в ближайшие несколько недель решение не будет найдено, то Украина может быть временно отстранена от конкурса», — сказала она.

Сейчас организаторы «Евровидения» ведут переговоры с украинским премьером Владимиром Гройсманом и президентом Украины Петром Порошенко, добавила Делтенре. Только они, по ее мнению, могут решить, снять запрет или отменить его на время конкурса.

Ранее СБУ запретила представительнице России на «Евровидении» Юлии Самойловой приезжать в страну в течение трех лет. Такое решение было связано с тем, что певица выступала на фестивале в Крыму в 2015 году, когда полуостров уже вошел в состав России.

Европейский вещательный союз после этого предложил дать Самойловой возможность выступить дистанционно. Однако «Первый канал» отверг предложение, а Киев заявил, что это все равно будет нарушением закона.

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