 

Порошенко: Следующие 10 лет будут решающими для ЕС

 

Президент Украины Петр Порошенко считает, что следующие 10 лет будут решающими для Европейского Союза.

«Эти 10 лет будут иметь решающее значение для ЕС и для моей страны. Противники Европы не успокоятся. Антиевропейские силы до сих пор действуют. Россия сделает все возможное, чтобы столкнуть ЕС со скалы», — заявил Порошенко в ходе своего выступления на саммите Европейской народной партии (ЕНП) в среду на Мальте, передает пресс-служба главы государства.

По его словам, Кремль по-прежнему пытается построить «альтернативную Европу».

«И для этого они будут распространять неуверенность и недоверие в наших обществах», — сказал он.

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