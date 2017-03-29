Американские беспилотники уничтожили пять боевиков "Аль-Каиды"

Боевые беспилотные летательные аппараты США уничтожили в среду в Йемене пятерых боевиков "Аль-Каиды на Аравийском полуострове", передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Группировка является одной из наиболее активных ячеек "Аль-Каиды" в мире и известна как терактами на юге Йемена, так и планированием атак за рубежом. Беспилотная авиация США последние годы регулярно наносит удары по позициям группировки.

Как сообщил чиновник, удары в среду были нанесены в южной провинции Абьян по машине с четырьмя предполагаемыми террористами, а в соседней провинции Шабва - по ехавшему на мотоцикле подозреваемому. Насколько высокий ранг убитые занимали в иерархии группировки, не сообщается.