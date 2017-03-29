Экс-президент Ирана: США начинают новую войну на Востоке

Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад считает, что США спровоцируют новую войну в Азии, после чего потеряют позицию ведущей мировой державы. Об этом сообщает агентство Efe.

Ахмадинежад дал интервью впервые за четыре года.

На вопрос, будет ли эта война против Исламской Республики, учитывая угрозы президента США Дональда Трампа, Ахмадинежад ответил, что «речь идет не только об Иране».

Экс-президент заявил, что информирован о планах США начать новую войну на востоке или западе Азии, что приведет к «коллапсу» страны.