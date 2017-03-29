Эльвар и Манаф Алиевы из Азербайджана вложат в Ингушетию 150 миллионов

Бизнесмены из Азербайджана намерены построить на территории Ингушетии крупную оптово-продуктовую базу для реализации товаров из ближневосточных государств, сообщила в среду пресс-служба главы российского региона.

"В ходе встречи с главой Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым в Москве инвесторы из Азербайджана Эльвар и Манаф Алиевы выразили готовность вложить в проект, который позволит создать порядка 70 новых рабочих мест, 150 миллионов рублей личных средств без привлечения банковских кредитов", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, азербайджанские инвесторы намерены построить крупную базу на 1,5 тыс. тонн продуктов со складскими помещениями площадью 2 тысячи квадратных метров, где установят современные холодильные устройства с возможностью одновременного поддержания различных температурных режимов.