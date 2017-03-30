Посол Азербайджана в США Элин Сулейманов выразил свое недоумение по поводу того, что организованное посольством мероприятие в честь праздника Ханука, привело к разногласиям среди еврейских организаций, пишет американское издание Forward.

«Что за шум вокруг того, что мероприятие в честь Хануки было организовано в Tramp Hotel?», - задался вопросом Элин Сулейманов в рамках политической конференции самой авторитетной в США еврейской организации — Американо-Израильского комитета общественных дел (AIPAC).

«Я до сих пор не понимаю реакцию некоторых людей. Этот отель был выбран на основе лучшего предложения. Мы искали отель, который был бы недалеко от Белого дома. Было три варианта. Один из вариантов отпал сразу, т.к. отель не мог предложить кошерное меню. Оставшиеся два отеля предложили меню по цене 24 тысячи и 12 тысяч долларов. Мы выбрали Trump International, предложивший меню за 12 тысяч», - сказал Элин Сулейманов.

Посол Азербайджана также заявил, что на это мероприятие были приглашены представители Израиля и Палестины, Греции и Турции.

«Это прекрасно, когда вы собираете в одном зале израильского и палестинского посла, чтобы отметить еврейский праздник», - сказал Элин Сулейманов.

Один из присутствующих в зале заявил о том, что в отчете Госдепартамента Азербайджан критикуют за произвольные и политически мотивированные аресты.

«Какое общество является совершенным? Азербайджан всего 25 лет является независимой страной», - возразил Элин Сулейманов, добавив, что некоторые заявления администрации Обамы по Азербайджану были слишком наивны и не учитывали «исламистские вызовы светской политической культуре в Азербайджане».