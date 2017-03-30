Премьер Турции анонсировал новую операцию в Сирии

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым подтвердил окончание операции "Щит Евфрата" на севере Сирии, заявив, что в случае угрозы безопасности страны возможна новая операция, сообщает РИА Новости.

Ранее об успешном окончании операции "Щит Евфрата" говорилось в письменном заявлении Совета национальной безопасности Турции по итогам заседания в среду.

"Мы очистили от террористов 2015 квадратных километров, там разместилась Свободная сирийская армия, туда вернулись беженцы, жизнь налаживается. Операция "Щит Евфрата" закончена. Впоследствии если нам что-то будет угрожать, может быть проведена новая операция, и она будет иметь другое название", - заявил Йылдырым в интервью телеканалу NTV.