BP заявила о приостановке работ на «Шахдениз»

Британская нефтяная компания BP, которая управляет газоконденсатным месторождением «Шахдениз», планирует приостановить работу платформы во второй половине этого года. Об этом, как передает Reuters, заявил бывший региональный президент BP в Азербайджане, операционный директор по добыче, трансформации и углеводородам Гордон Биррелл.

По словам Гордона Бирелла, работа платформы будет приостановлена для ее технического обслуживания.

Ранее о проблемах на месторождении «Шахдениз» заявила замминистра энергетики Грузии Мариам Валишвили. По ее словам, из-за этих проблем (природа которых не уточняется –ред.) Грузии пришлось купить дополнительные объемы газа у России.

«В начале месяца на месторождении «Шахдениз» были проблемы, и у нас в течение двух-трех дней газоснабжение с территории Азербайджана практически было ограничено. Разумеется, в данном случае мы не ограничили потребителей и исходя из необходимости использовали тот альтернативный резерв, который мы зарезервировали в рамках договора по конкретным, определенным условиям», - заявила Мариам Валишвили.

Помимо использования дополнительных объемов российского газа на несколько дней в начале марта, Грузия в январе-феврале купила у «Газпром-экспорта» 100 миллионов кубометров природного газа.

Стоит добавить, что азербайджанские официальные лица пока ничего не сообщали о проблемах на месторождении «Шахдениз».

Отметим, сегодня Гордон Бирелл и новый региональный директор компании Гэрри Джонс находились с официальным визитом в Баку.