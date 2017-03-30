 

BP заявила о приостановке работ на «Шахдениз»

Автор: Отдел экономики 

Британская нефтяная компания BP, которая управляет газоконденсатным месторождением «Шахдениз», планирует приостановить работу платформы во второй половине этого года. Об этом, как передает Reuters, заявил бывший региональный президент BP в Азербайджане, операционный директор по добыче, трансформации и углеводородам Гордон Биррелл.

По словам Гордона Бирелла, работа платформы будет приостановлена для ее технического обслуживания.

Гордон Бирелл

Ранее о проблемах на месторождении «Шахдениз» заявила замминистра энергетики Грузии Мариам Валишвили. По ее словам,  из-за этих проблем (природа которых не уточняется –ред.) Грузии пришлось купить дополнительные объемы газа у России.

«В начале месяца на месторождении «Шахдениз» были проблемы, и у нас в течение двух-трех дней газоснабжение с территории Азербайджана практически было ограничено. Разумеется, в данном случае мы не ограничили потребителей и исходя из необходимости использовали тот альтернативный резерв, который мы зарезервировали в рамках договора по конкретным, определенным условиям», - заявила Мариам Валишвили.

Помимо использования дополнительных объемов российского газа на несколько дней в начале марта, Грузия в январе-феврале купила у «Газпром-экспорта» 100 миллионов кубометров природного газа.

Стоит добавить, что азербайджанские официальные лица пока ничего не сообщали о проблемах на месторождении «Шахдениз».

Отметим, сегодня Гордон Бирелл и новый региональный директор компании Гэрри Джонс находились с официальным визитом в Баку.

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