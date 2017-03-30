 

Армения закупает новое стратегическое вооружение у России

 

Министр обороны Армении Виген Саргсян заявил о заинтересованности Армении в приобретении у России техники, способной сдержать военный потенциал Азербайджана, передает РИА Новости. При этом В.Саргсян отметил, что Армения ведет переговоры не только с российскими союзниками, но и рядом других партнеров.

«Мы заинтересованы в частности, в такой технике, которая может сбалансировать наращиваемый Азербайджаном арсенал и предотвратить возможности использования целого ряда вооружений, стоящих на боевом дежурстве в Азербайджанской республике», - сказал глава оборонного ведомства Армении.

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Армения закупает новое стратегическое вооружение у России
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