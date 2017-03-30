Кандидату в президенты Франции Франсуа Макрону впору давать прозвище «Счастливчик». Меньше месяца остается до первого тура голосования, который пройдет 23 апреля, а в его поддержку выступил один из тяжеловесов Социалистической партии – недавний премьер-министр Мануэль Вальс.

Чтобы понять все значение произошедшего, нужно вспомнить, что Вальс специально покинул в декабре пост главы французского правительства, чтобы принять участие в праймериз социалистов в качестве кандидата на президентский пост. Несмотря на такую большую жертву амбициозный политик потерпел поражение от Бенуа Амона, однопартийца, стоящего на более левых позициях. До праймериз Вальс обещал поддержать любого кандидата от Соцпартии, за которого проголосуют на праймериз. И вот теперь он поменял свою позицию.

Сейчас социалисты как только не бранят Мануэля Вальса, обвиняя его в предательстве и стремлении присоединиться к неожиданному фавориту гонки. Он сам утверждает, что не договаривается ни о каких постах, и что «интересы республики выше интересов партии». В свою очередь Эмануэль Макрон тоже говорит, что в будущем правительстве не видит места для Вальса, своего бывшего коллеги по правительству.

Дело в том, что у поддержки Вальса есть и оборотная сторона. Да, то, что крупные фигуры в лагере социалистов делают открытую ставку на Макрона, повышает его политический вес. А он ему необходим, поскольку движение «Вперед!» в организационном отношении пока весьма слабо. Но на этих выборах есть один общий козел отпущения, и это президент Франсуа Олланд. То, что экс-премьер Олланда высказывается в пользу Макрона может подорвать к нему доверие и подкрепить ходящие конспирологические слухи, будто операцию по выдвижению тайно придумал и поддерживает сам Олланд. И все же преимуществ открытая ставка Вальса дает кандидату в президенты больше. В первую очередь она еще больше подрывает и без того слабые позиции представителя социалистов Бенуа Амона и заставляет левых центристов голосовать за Макрона.

Вообще в центре у молодого кандидата конкурентов нет. После того, как под его знамена ушел Франсуа Байру, серьезные соперники остались далеко слева – Жан-Люк Меланшон, стоящий на радикальных левых позициях, и Марин Ле Пен, радикальная националистка, далеко справа. При этом правизна Ле Пен очень условная: ее программа, ориентированная на рабочий класс, больше отбирает голоса у тех же левых, чем у центристов. Так, среди рабочих лишь 9% готовы голосовать за Макрона, это определенно не его электорат.

В то время как абсолютные цифры поддержки ведущих кандидатов сильно не меняются – Макрон сейчас по одному из свежих опросов опережает Ле Пен – 26% против ее 24,5%, у следующего третьим Фийона 17%. Но с начала марта число избирателей, сделавших окончательный выбор в пользу Макрона, выросло на 12% - до 51%, а 47% заявили, что из него выйдет хороший президент - рост на 9% с начала месяца. То есть качество поддержки молодого кандидата продолжает расти, причем качественные показатели у него намного лучше, чем у конкурентов.

Вот теперь и Мануэль Вальс подмог. Не видно, что может изменить расклад за три недели до первого тура. А во втором, куда Эмануэль Макрон попадает с Марин Ле Пен, у националистки шансов нет. Она превратила «Национальный фронт» в постоянный фактор французской политики, но тем самым убила в партии такую пугающую и притягательную антисистемность. Сейчас лидером антисистемного, протестного голосования стал Макрон, показательно и скандально порвавший с социалистами, а Ле Пен станет его простой жертвой на пути к президентскому посту. Кто бы мог подумать о таком раскладе еще несколько месяцев назад.