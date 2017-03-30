 

Нефть дорожает: Brent - $53 обновлено

 

Cтоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,16 процента и составила 53,03 доллара за баррель, передает ТАСС, ссылаясь на данные торгов.

В последний раз цена нефти этого сорта находилась выше уровня в 53 доллара за баррель девятого марта текущего года.

*  *  *09:59

Цены на нефть сдержанно растут в четверг после резкого повышения днем ранее, связанного с меньшим увеличением товарных запасов нефти в США, чем ожидалось. Американские НПЗ наращивают объемы переработки нефти самыми быстрыми темпами за почти три года, что повышает оптимизм инвесторов.

Сокращение нефтедобычи в Ливии из-за форс-мажорных обстоятельств продолжает расцениваться рынком как позитивный фактор, поддерживающий цены.

Цена на нефть Brent на Лондонской бирже ICE Futures к 9:10 увеличилась на $0,08 (0,15%) - до $52,50 за баррель.

Цена на WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожала к этому времени на $0,19 (0,34%) - до $49,68 за баррель.

Накануне WTI поднялась на 2,4%, Brent - на 2,1%.

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