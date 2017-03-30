Элин Сулейманов: «Надеемся, что администрация Трампа будет ценить союзников»

Отношения Азербайджана и США в ряде областей носят стратегический характер. Об этом в интервью американскому изданию Algemeiner сказал посол Азербайджана в США Элин Сулейманов.

«У нас крепкие отношения с США. Они носят стратегический характер в ряде областей, таких, как борьба с терроризмом и вопросы обороны. Около 40% военных грузов, поступающих и отправляемых из Афганистана, проходят через Азербайджан», - заявил Э.Сулейманов.

По его словам, за последние несколько лет отношения между странами продолжают оставаться хорошими, однако они несколько устарели, так как американская сторона выстраивала менее прагматичные и нереалистичные подходы к региону Южного Кавказа.

«Мы надеемся, что новая администрация будет выстраивать свои позиции на хорошей основе и развивать их в дальнейшем», - отметил дипломат.

Говоря об администрации президента США Дональда Трампа, посол выразил надежду, что она будет реалистичной, прагматичной и ценить своих союзников, выстраивая отношения с ними.

«Это также важно с точки зрения, что независимость и роль Азербайджана как мусульманской страны, являющейся союзником США, понятна и признана», - подчеркнул азербайджанский посол.

По его словам, в новую администрацию пока не назначены все чиновники.

«Это необязательно создает проблему, но создает некий градус неопределенности», - подчеркнул Э.Сулейманов.

Он отметил, что его американские коллеги и друзья проходят важный этап перехода и им необходимо дать время для формирования новой политики.

Азербайджанский посол выразил надежду, что контакты с новой администрацией будут позитивными.