 

В Берлине ищут исполнителей роли «русских» в учениях армии США

 

На официальном городском портале Берлина появилось объявление о наборе людей, которые смогут сыграть «русских» во время учений армии США в Германии. Статистам обещают платить от 88 до 120 евро в день, сообщает ВВС.

«Разыскиваются статисты для ролевых игр в рамках курсов подготовки армии США. Статисты будут играть роль гражданского населения в охваченных кризисом регионах, помогая реалистично воссоздать условия конфликта для подготовки солдат к участию в миссиях за рубежом»,  говорится в объявлении.

Ожидается, что статисты будут играть жителей, торговцев, фермеров и представителей местного самоуправления афганской деревни, где, по сценарию учений, проводится операция американских военных. Основная задача статистов  взаимодействовать с американцами.

В связи с этим кандидаты должны владеть английским и немецким. Однако предпочтение будет отдаваться людям, говорящим также по-русски, по-чешски или по-польски. При этом у кандидатов из-за рубежа должно быть действующее разрешение на проживание и работу в Германии.

В сообщении не уточняется, почему для имитации операции в афганской деревне ищут людей, которые могут сыграть именно русских и владеют либо русским, либо в какой-то мере схожими с ним языками.

Маневры пройдут на базе Хоэнфельс, где базируется 173-я воздушно-десантная бригада армии США. Эта база находится в Баварии между Нюрнбергом и Регенсбургом. Успешных кандидатов из Берлина отвезут туда на бесплатных автобусах.

Непосредственно во время учений получившие работу будут, как и положено мирному населению, жить в сельских домах, построенных специально для учений. Ночи статисты будут проводить в казармах, при этом на протяжении всего срока работы им будет запрещено пользоваться мобильным телефоном.

Сообщается, что к обязанностям потребуется приступить с 26 апреля, а всего работа займет около двух недель, однако точная дата окончания маневров не сообщается  кандидатам должны ее объявить позже. В то же время отмечается, что статисты должны участвовать в учениях от начала и до конца.

668 просмотров


Старости
Саргсян летел в Карабах в сопровождении боевых вертолетов
Саргсян летел в Карабах в сопровождении боевых вертолетов Армянские источники
Наша погода
Сегодня 13° / 9°
31 Март 12° / 4°
1 Апр 10° / 5°
2 Апр 9° / 4°

Наши деньги
1 USD   =   1.7238 AZN
1 EUR   =   1.8536 AZN
1 RUB   =   0.0304 AZN

Новостная лента

В Баку ожидается штормовой ветер
Аяз Муталибов: «Если Тер-Петросян протягивает нам руку…» эксклюзив
Житель Евлаха застрелил своего земляка
Известный продюсер предложил перенести «Евровидение» в Азербайджан
Группа таксистов из Азербайджана обналичила 1,7 млн через похищенный iPhone
Свидетели против Човдарова исчезают в полдень haqqin.az из зала суда
ФСБ задержала в Чечне гражданку Азербайджана
«Шярг базары» не пойдет под снос Реакция Минкульта
Против судьи, арестовавшую министра-азербайджанца, возбудили дело
Ильхам Алиев выделил деньги на капремонт в Саатлы
Сколько стран приедут на Исламиаду за чужой счет?
Тиллерсон сегодня проведет переговоры с Эрдоганом
Саргсян летел в Карабах в сопровождении боевых вертолетов Армянские источники
В Венеции арестовали членов террористической ячейки
Россия и Турция продолжат сотрудничество в Сирии
Американских дипломатов уволили за употребление наркотиков
В Баку автомобиль насмерть сбил пешехода
В Баку мужчина перерезал горло жене
В Берлине ищут исполнителей роли «русских» в учениях армии США
Элин Сулейманов: «Надеемся, что администрация Трампа будет ценить союзников»
Суд продлил блокировку указа Трампа
Израиль урежет финансирование ООН
Армяне продолжают обстрел азербайджанских позиций
Нефть продолжает дорожать
Иванка Трамп станет помощником отца