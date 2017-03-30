 

В Венеции арестовали членов террористической ячейки

 

Три члена террористической ячейки, готовившие серию терактов на территории Италии, арестованы минувшей ночью в результате операции, проведенной в самом центре Венеции спецподразделениями полиции и карабинеров, сообщила в своем аккаунте в Twitter государственная полиция Италии.

Операция была осуществлена под координацией венецианского Управления по борьбе с терроризмом.

"Операция против джихадистской ячейки была проведена при координации антитеррористической прокуратуры Венеции", — говорится в сообщении полиции.

Как стало известно журналистам, все арестованные являются выходцами из Косово и имели вид на жительство в Италии. Помимо трех арестованных участников ячейки задержан один несовершеннолетний.

В ходе полицейской операции произведены 12 обысков в Венеции, Местре и Тревизо. Судя по всему, за подозрительными личностями уже давно велось наблюдение, правоохранители отслеживали их связи и контакты, устанавливали места, которые они посещают. Не исключено, что они планировали совершить теракты во время всемирно известного Венецианского карнавала.

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