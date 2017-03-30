 

Тиллерсон сегодня проведет переговоры с Эрдоганом

 

Сегодня госсекретарь США Рекс Тиллерсон в Анкаре проведет встречи с высшим руководством Турции, в том числе с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает ТАСС.

Ключевые вопросы переговоров  кампания против ИГИЛ и поддержание перемирия в Сирии, одним из гарантов которого выступает Россия.

По словам представителя Госдепартамента США, госсекретарь в первую очередь выразит соболезнования Турции в связи с жертвами терактов, происходивших в стране в течение последних лет. Кроме того, шеф американской дипломатии «намерен подчеркнуть, что Турция является ключевым партнером в борьбе с ИГИЛ», и Вашингтон признателен Анкаре за ее вклад.

Также в ведомстве уточнили, что Тиллерсон «обсудит следующие шаги в кампании против ИГИЛ, особенно в плане стабилизации освобожденных от исламистов районов, с той целью, чтобы ситуация там оставалась спокойной и люди смогли вернуться в свои дома». Помимо этого, стороны затронут вопрос штурма Ракки, «столицы» ИГИЛ в Сирии.

Отдельной темой станет поддержание режима прекращения огня, установленного в Сирии и распространяющегося на оппозицию и правительственные силы. Гарантами выступают Россия, Турция и Иран, являющиеся организаторами переговорного процесса в Астане. В этой связи американская сторона выразила желание сохранить режим прекращения огня.

Обсуждая визит Тиллерсона в Анкару, журналисты задали вопрос, не планирует ли он затронуть тему экстрадиции проповедника Фетхуллаха Гюлена, находящегося сейчас в США.

«Этим вопросом сейчас занимается министерство юстиции. Думаю, турки могут спросить об этом, и госсекретарь будет готов ответить. Но нам сейчас не о чем сообщить»,  отметил дипломат.

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