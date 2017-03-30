Сколько стран приедут на Исламиаду за чужой счет?

Операционный директор Исламиады Майк Лойнд заявил, что подавляющее большинство стран будет самостоятельно оплачивать себе транспортные расходы для приезда на майские Игры в Баку.

«Исключения будут сделаны для нескольких стран, которые нуждаются в финансовой помощи, - отметил Лойнд. - Им будут выделены гранты и оплачена поездка. Но оплачивать будет не азербайджанская сторона, а Спортивная федерация исламской солидарности».

При этом точное число таких стран Лойнд не назвал.

Haqqin.az уже сообщал, что среди стран, испытывающих финансовые проблемы, есть, к примеру, Египет. Этой стране будет оказана помощь для того, чтобы она приехала на Исламиаду в более многочисленном составе.