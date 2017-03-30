Против судьи, арестовавшую министра-азербайджанца, возбудили дело

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное производство в отношении председателя Соломенского суда Киева Людмилы Шереметьевой по делу отстраненного главы Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова, сообщает haqqin.az со ссылкой на украинские СМИ.

Согласно информации, НАБУ открыло дело, учитывая соответствующее заявление ряда народных депутатов. В заявлении, в частности, отмечалось, что председатель суда Шереметьева «не обеспечила дежурство судей, не способствовала организации их работы и умышленно не предприняла никаких действий, необходимых для надлежащей организации работы суда» в день, когда время содержания под стражей Насирова шло, а дежурных судей для рассмотрения ходатайства защиты министра об отводе судьи не было.

Теперь в НАБУ сообщили, что заявление депутатов принято, и по результатам его рассмотрения в Единый реестр досудебных решений внесены сведения о совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 364 УК Украины, начато уголовное производство.

Напомним, по данным Специальной антикоррупционной прокуратуры Украины, действия Романа Насирова нанесли государству ущерб на 2 млрд гривен (73 миллиона долларов).

3 марта Роман Насиров был арестован, а 16 марта после внесения залога – освобожден из-под стражи.