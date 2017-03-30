 

«Шярг базары» не пойдет под снос Реакция Минкульта

Автор: Отдел информации 

«Никакого сноса «Шярг базары» не планируется, он занесен в Список охраняемых государством памятников». Об этом haqqin.az заявил глава Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры и туризма Азербайджана Закир Султанов.

Отметим, что ранее в социальных сетях и ряде СМИ прошла информация о том, что комплекс «Шярг Базары» в Наримановском районе попал под план сноса.

«Как только к нам поступила эта информация, мы связались с Бакинской мэрией и ИВ Наримановского района. Я сам лично поговорил с главой ИВ Наримановского района Абдином Фарзалиевым, который заявил, что никакого плана по сносу «Шярг базары» нет и все разговоры на эту тему беспочвенны. Мы со своей стороны всегда готовы стоять на защите исторических памятников нашей столицы», - отметил З.Султанов.

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