 

ФСБ задержала в Чечне гражданку Азербайджана

Автор: Отдел информации 

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий Пограничным управлением ФСБ России по Чеченской Республике задержана гражданка Азербайджана С.Новрузова, которая ранее носила фамилию Гусейнова, в отношении которой в октябре 2015 года компетентными органами исполнительной власти Российской Федерации было принято решение о запрете ей въезда на территорию Российской Федерации сроком до октября 2018 года, сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу ПУ ФСБ России по Чечне.

Согласно информации российских спецслужб, несмотря на осведомленность о временном ограничении права на въезд в Российскую Федерацию, С.Гусейнова, находясь в Баку, сменила свою фамилию на Новрузову.

По новым установочным данным весной 2016 года она незаконно пересекла государственную границу России в одном из пограничных пунктов пропуска.

28 марта 2017 года на основании имеющихся материалов в отношении гражданки Азербайджана С.Новрузовой Пограничным управлением ФСБ России по Чечне возбуждено уголовное дело с квалифицирующим признаком ч. 2 ст. 322 УК РФ «Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации».

В настоящее время в отношении С.Новрузовой проводятся следственные мероприятия. По соответствующей статье УК России предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.

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