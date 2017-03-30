В Сабунчинском районном суде продолжился судебный процесс по делу генерала Акифа Човдарова и трех бывших высокопоставленных сотрудников МНБ.

Как сообщил из зала суда собственный корреспондент haqqin.az, это уже второе заседание подряд, когда потерпевшие и свидетели отказываются явиться в суд. Рассмотрение дела из-за этого существенно затягивается.

В этот раз выступили шесть свидетелей, однако причины, побудившие пригласить в суд троих из них, так и не прояснились.

Заседание началось с рассмотрения эпизода, связанного с покойным предпринимателем Азером Гулиевым.

Стоит напомнить, что в 2008 году генерал Акиф Човдаров через своего подчиненного Салима Мамедова вызвал в МНБ Азера Гулиева, занимавшего тогда должность директора строительной компании Azərtikinti-ATF.

Под угрозой ареста Акиф Човдаров заставил предпринимателя передать ему две квартиры в жилом здании, которое строила компания Азера Гулиева. Еще две квартиры были оформлены на имя друга Салима Мамедова, Кязима Багирова.

В качестве свидетелей по этому делу выступили Рахман Мамедов, его дочь Гюнай Гусейнова и владелица одной из квартир в жилом здании, построенном ЖСК Babək-94 у станции метро «Ази Асланов», Улдуз Наджафова.

В своих показаниях Рахман Мамедов отметил, что купил у Улдуз Наджафовой квартиру за 46 тысяч манатов. В дальнейшем он подарил приобретенную жилплощадь своей дочери Гюнай Гусейновой. Эту информацию также подтвердили Гюнай Гусейнова и Улдуз Наджафова.

Показания свидетелей, как и их вызов в суд, выглядели странными. Адвокаты обвиняемых даже не стали задавать им уточняющие вопросы.

Далее в качестве свидетеля выступил предприниматель Исфандияр Ахундов, более известный как строительный магнат Исфандияр Шарурский.

Бизнесмен отметил, что у директора компании Azərtikinti-ATF, соучредителем которой являлся и сам свидетель, Азера Гулиева не было полномочий продавать квартиры в недостроенном здании. Но несмотря на это, он без ведома заказчика строительства - ООО Orxan - распродавал жилплощадь. Более того, владельцами одной и той же квартиры порой становились несколько человек. Такая же афера проделывалась и в ЖСК Babək-94, где компания Азера Гулиева выступала подрядчиком.

Исфандияр Ахундов заявил, что, как только начал разгораться скандал с МНБ, Азер Гулиев пожаловался на него в Следственное управление по тяжким преступлениям и потребовал взыскать крупную сумму денег. Но к концу расследования сотрудники МНБ уже были арестованы и жалоба в дальнейшем не рассматривалась.

После показаний И.Ахундова прокурор стал задавать ему вопросы. В частности, гособвинитель поинтересовался у бизнесмена, имели ли какое-либо отношение к МНБ здания, которые он строил. Свидетель заявил, что осуществлявшиеся им строительные работы не имели никакого отношения к МНБ и с обвиняемыми он не знаком.

Тогда прокурор напомнил И.Ахундову, что во время следствия он дал иные показания, на что бизнесмен отметил, что следователь записывал слова юриста, который был рядом с ним.

«Я сказал следователю, чтобы он написал то, что нужно. Он и написал», - сказал бизнесмен.

Свидетель Алим Ализаде в своем выступлении заявил, что занимал должность исполнительного директора ООО Orxan в 2006-2008 годах и не в курсе событий, интересующих следствие.

Еще один эпизод, который рассматривался на этом заседании, касался соучредителя ООО Texmarin Арифа Гасанова. В качестве свидетеля выступил директор Азербайджанской международной консалтинговой компании Натик Абдуллаев.

Напомним, потерпевший Ариф Гасанов заявил, что обвиняемый начальник управления МНБ Акиф Алиев заставил его дать ему 200 тысяч долларов. Но позже эти деньги ему вернули близкие Акифа Човдарова, и поэтому Ариф Гасанов больше не имеет к обвиняемому никаких претензий.

Свидетель Натик Абдуллаев заявил, что в офис его компании пришли сотрудники МНБ Физули Алиев и Натик Алиев. Вместе с ними были соучредители ООО Texmarin Ариф Гасанов и Сахраб Аллахвердиев. Они просили помочь составить в нотариальном порядке договор по разделению компании между ее соучредителями.

В ходе переговоров Сахраб Аллахвердиев претендовал на офис компании, а Ариф Гасанов - на саму компанию с ее оборудованием. За юридическую консультацию компания Натика Абдуллаева должна была получить в качестве гонорара три тысячи манатов. Однако, по его словам, он этих денег не получил.

Отвечая на вопросы адвокатов и гособвинителя, Натик Абдуллаев заявил, что соучредители ООО Texmarin пришли в его офис добровольно, а не под нажимом сотрудников МНБ.

Следующее заседание суда назначено на понедельник, 3 апреля.