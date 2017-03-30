 

Группа таксистов из Азербайджана обналичила 1,7 млн через похищенный iPhone

Автор: Отдел информации 

Стали известны подробности задержания группы таксистов, граждан Азербайджана, в Петербурге. Полицейские около месяца искали подозреваемых, которые подвезли пассажира, оставив его сначала без телефона, а потом – без миллиона рублей на счетах.

Как стало известно «Фонтанке», 29 марта по подозрению в ограблении полицейские задержали четверых граждан Азербайджана: трех родственников в возрасте от 19 до 46 лет и их 32-летнего знакомого. Все задержанные работают таксистами в Северной столице и имеют отношение к Центральному району.

Само преступление было совершено 18 февраля, когда подвыпивший петербуржец на Невском проспекте воспользовался добротой незнакомцев на «Фольксвагене». Двое братьев, по версии следствия, ударили нетрезвого пассажира по голове, отобрали iPhone 6S, дорогостоящий смартфон Vertu, 15 тысяч рублей и выбросили мужчину из салона автомобиля у дома №63 по улице Жуковского.

На этом, однако, все не закончилось: грабители передали айфон своему 19-летнему родственнику, который смог разблокировать гаджет и обналичил через мобильный банк 150 тысяч рублей. Обнаружив еще один способ «дохода», злоумышленники привлекли к делу знакомого, который ухитрился списать еще 1 600 000 рублей с привязанных к номерам счетов.

Сегодня суд изберет задержанным меру пресечения.

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