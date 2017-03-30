Известный продюсер предложил перенести «Евровидение» в Азербайджан

«Евровидение-2017» должно пройти в Азербайджане либо перенесено на следующий год, заявил в интервью «Национальной службе новостей» (НСН) продюсер Иосиф Пригожин, передает haqqin.az.

«Я убежден, что представители Европейского вещательного союза должны публично извиниться перед всеми странами-участницами, в том числе перед артисткой, которая победила в 2016 году, и либо перенести конкурс на следующий год, либо на территорию другой страны.

«Евровидение» можно провести в Азербайджане, Армении, да где угодно. Обосновано это должно быть несостоятельностью политической системы Украины, тем, что украинская власть не в состоянии обеспечить безопасность участникам и гостям на территории своей страны. А также в знак протеста за отстранение от участия девочки с ограниченными возможностями из России», — сказал НСН Пригожин.

Продюсер полагает, что Юлии Самойловой ни при каком условии ехать в Киев не стоит.