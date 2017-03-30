«Тер-Петросяна знаю как прагматичного политика, и если он делает подобные заявления, значит понимает, что путь к развитию Армении лежит через мир с Азербайджаном», - убежден экс-президент Азербайджана Аяз Муталибов.

Высказывая haqqin.az свое мнение о громком заявлении первого президента Армении Левона Тер-Петросяна, считающего, что Армения должна начать возврат оккупированных территорий Азербайджану, А.Муталибов подчеркнул, что мир нужен обеим странам и «отрадно, что Тер-Петросян посылает этот месседж армянскому народу».

«Мне приходилось неоднократно с ним встречаться. Это очень умный человек, и должен сказать, что ни разу с его стороны не видел оголтелой ненависти к Азербайджану. Если он нам протягивает руку, то мы не должны ее отвергать.

Да, наши территории были оккупированы при нем, и ни в коем случае нельзя забывать об этих трагических страницах нашей истории, но вместе с тем нужно реально расценивать ситуацию. Наши народы должны смотреть в будущее, задумываться о благополучном будущем наших стран, нашего региона. Выбора у нас большего нет: или мы будем вечно враждовать, или надо найти в себе силы договориться о мире.

Всегда считал и считаю, что альтернативы мирному сосуществованию нет. Здесь нужна политическая воля и с нашей стороны и с армянской стороны, чтобы решить эту болезненную проблему. Никто за нас эту задачу не решит - ни МГ ОБСЕ, ни какая-либо другая группа. Мы все должны готовить наши народы к миру», - призывает Аяз Муталибов.