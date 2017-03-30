 

В Баку ожидается штормовой ветер

 

31 марта в Баку и на Абшеронском полуострове будет облачно, в основном без осадков. Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, ближе к ночи местами пойдут дожди. Подует сильный северо-западный ветер. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 4-7°, днем 8-13° тепла, в Баку ночью 4-6°, днем 10-12° тепла.

Атмосферное давление повысится с 761 до 772 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 60-65%.

31 марта в Баку и на Абшеронском полуострове подует штормовой северо-западный ветер. Температура воздуха понизится на 3-5°.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 31 марта резкое повышение атмосферного давления и сильный ветер хазри на Абшеронском полуострове неблагоприятно скажутся на состоянии метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана ожидается гром, в северных и западных районах пойдут дожди, в горных и предгорных районах возможен мокрый снег, снег. Местами возможен град. Подует порывистый западный ветер. Температура воздуха ночью составит 2-7° тепла, днем 13-18° тепла, в горах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 5-9° тепла.  

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