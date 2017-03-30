 

По запросу Азербайджана в Москве задержали абхазского олигарха дело Межбанка

Автор: Отдел информации 

В Москве задержан абхазский олигарх Леван Тужба, в прошлом владевший крупнейшим импортером вина «Мистраль алко». Об этом ФБА «Экономика сегодня» сообщил источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что мужчина был задержан российскими полицейскими по запросу МВД Азербайджана. Леван Тужба обвиняется в присвоении сотен миллионов долларов, выделенных Межбанком Азербайджана. Ранее Тужба был объявлен в розыск в связи с подозрением в присвоении и растрате в особо крупном размере. При этом преступление было совершено в составе организованной группы.

Леван Шотович Тужба является одним из лидеров абхазской диаспоры в Москве. Он вложил большие инвестиции в Абхазию: от сферы деревообработки до выращивания и переработки фруктов. Л.Тужба известен как человек, близкий к бывшему «президенту» Абхазии Сергею Багапшу.

Как писал ранее haqqin.az, в середине 2000-х экс-глава Международного банка Азербайджана Джахангир Гаджиев начал выделять крупные кредиты на развитие бизнеса по выращиванию и переработке цитрусовых абхазского олигарха Левана Тужбы, известного как «Лева». По информации haqqin.az, Межбанк выделил абхазскому олигарху 226 миллионов долларов на производство соков.

Эти средства так и не были возвращены Межбанку Азербайджана.

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