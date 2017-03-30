Внука Леха Валенсы обвинили в хранении наркотиков

Внуку бывшего президента Польши Леха Валенсы предъявлено обвинение в хранении наркотиков. Об этом сообщает wPolityce.pl.

Ему грозит до трех лет лишения свободы. Отмечается, что Михал Валенса и его подруга были задержаны в Сопоте. Полицейские, проезжавшие мимо автомобиля, в котором находилась пара, почувствовали запах марихуаны. В результате обыска в карманах молодых людей обнаружили наркотическое вещество.

В ноябре прошлого года польские СМИ сообщали, что другому внуку Леха Валенсы — Доминику — предъявлено обвинение в нанесении телесных повреждений. По версии следствия, 19-летний юноша ранил ножом свою бывшую девушку, после чего сбежал. Через несколько часов после совершения преступления его задержала полиция, передает РИА Новости.

Лех Валенса занимал пост главы государства с 1990 по 1995 год. Бывший электрик стал первым президентом Польши, избранным на всеобщих демократических выборах. В 1983-м Валенса, боровшийся за права рабочих и основавший профсоюз «Солидарность», получил Нобелевскую премию мира.