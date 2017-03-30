 

Почему BP приостанавливает работу на «Шахдениз»?

Автор: Наир Алиев 

Заявление британской нефтяной компании BP, которая управляет газоконденсатным месторождением «Шахдениз», о приостановке работы платформы во второй половине этого года не должно вызывать беспокойства. Об этом haqqin.az заявил директор Центра нефтяных исследований Ильхам Шабан.

Напомним, бывший региональный президент BP в Азербайджане, операционный директор по добыче, трансформации и углеводородам Гордон Биррелл сообщил вчера о грядущей приостановке работы платформы для ее технического обслуживания.

По словам Ильхама Шабана, это плановое обслуживание. «Платформы BP строились с 2005 года в рамках проекта «Азери-Чираг-Гюнешли». Начиная с 2014 года компания постепенно проводит их модернизацию, приостанавливая эксплуатацию на время профилактических работ. Это своего рода апгрейд»,  отметил эксперт.

Директор Центра нефтяных исследований отмечает, что проекту ничего не грозит.

«Хорошо бы и SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) заняться модернизацией своих платформ. У компании есть две-три новые платформы, построенные несколько лет назад. Но множество платформ так и не были модернизированы после их постройки в 60-х годах прошлого века»,  сказал Шабан.

Между тем известно, что ранее о проблемах на месторождении «Шахдениз» заявила заместитель министра энергетики Грузии Мариам Валишвили. По ее словам, из-за этих проблем (природа которых не уточнялась  ред.) Грузии пришлось купить дополнительные объемы газа у России.

Комментируя заявление Мариам Валишвили, Ильхам Шабан отметил, что было небольшое происшествие в феврале, когда сработала автоматика.

«В итоге насосные станции приостановили свою работу на полтора суток. Впрочем, это событие и инцидентом назвать сложно»,  отметил Шабан.

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