Почему BP приостанавливает работу на «Шахдениз»?

Заявление британской нефтяной компании BP, которая управляет газоконденсатным месторождением «Шахдениз», о приостановке работы платформы во второй половине этого года не должно вызывать беспокойства. Об этом haqqin.az заявил директор Центра нефтяных исследований Ильхам Шабан.

Напомним, бывший региональный президент BP в Азербайджане, операционный директор по добыче, трансформации и углеводородам Гордон Биррелл сообщил вчера о грядущей приостановке работы платформы для ее технического обслуживания.

По словам Ильхама Шабана, это плановое обслуживание. «Платформы BP строились с 2005 года в рамках проекта «Азери-Чираг-Гюнешли». Начиная с 2014 года компания постепенно проводит их модернизацию, приостанавливая эксплуатацию на время профилактических работ. Это своего рода апгрейд», — отметил эксперт.

Директор Центра нефтяных исследований отмечает, что проекту ничего не грозит.

«Хорошо бы и SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) заняться модернизацией своих платформ. У компании есть две-три новые платформы, построенные несколько лет назад. Но множество платформ так и не были модернизированы после их постройки в 60-х годах прошлого века», — сказал Шабан.

Между тем известно, что ранее о проблемах на месторождении «Шахдениз» заявила заместитель министра энергетики Грузии Мариам Валишвили. По ее словам, из-за этих проблем (природа которых не уточнялась — ред.) Грузии пришлось купить дополнительные объемы газа у России.

Комментируя заявление Мариам Валишвили, Ильхам Шабан отметил, что было небольшое происшествие в феврале, когда сработала автоматика.

«В итоге насосные станции приостановили свою работу на полтора суток. Впрочем, это событие и инцидентом назвать сложно», — отметил Шабан.