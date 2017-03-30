Медведев посоветовал Ткачеву ставить будильник «в разные места»

Премьер-министр Дмитрий Медведев сделал замечание главе Минсельхоза Александру Ткачеву за опоздание на заседание правительства. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 30 марта.

Председатель правительства отметил, что днем ранее министр сельского хозяйства побывал на Арктическом форуме в Архангельске, однако «это не значит, что на заседание правительства нужно опаздывать».

«Я вчера вернулся поздно очень, я вот на месте был, а вас ждали. Будильник себе ставьте в разные места», — сказал Медведев Ткачеву.

Медведев также передал «большой арктический привет» всем членам правительства, которые не принимают участия в форуме в Архангельске.