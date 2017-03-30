Министр обороны Израиля: «Азербайджан — наш стратегический партнер»

Азербайджан — не только стратегический партнер Израиля, но и пример межрелигиозной и межнациональной толерантности. Об этом сказал министр обороны Израиля, бывший глава МИД этой страны Авигдор Либерман в своей поздравительной речи по поводу 25-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Израилем, сообщает Trend.

По словам Либермана, дружественные отношения между Азербайджаном и Израилем становятся все более прочными и нерушимыми, что, несомненно, идет на пользу обоим государствам.

Либерман отметил, что сотрудничество между странами основано на взаимных интересах.

«Очень радует тот факт, что мне лично довелось быть у истоков построения отношений наших стран. Я горжусь тем, что мне представилась возможность способствовать их позитивному развитию и укреплению. В ходе моих неоднократных визитов в Азербайджан я чувствовал себя как дома. Я встречался с рядом официальных лиц, и в первую очередь с президентом страны Ильхамом Алиевым, что позволило нам существенно укрепить сотрудничество в таких сферах, как высокие технологии, сельское хозяйство, энергетика и многое другое», — сказал Либерман.

По словам министра обороны Израиля, проживающая в Азербайджане еврейская община всегда ощущала себя в безопасном и дружеском окружении.

«Эта община играла и продолжает играть роль прочного моста между двумя странами, так же как и выходцы из Азербайджана, проживающие в Израиле», — сказал Либерман.

Политик выразил надежду, что динамика двусторонних отношений продолжит усиливаться, в том числе благодаря усилиям Международной ассоциации Азербайджан — Израиль (АзИз), играющей важную роль в поддержании отношений между двумя странами.

Либерман отметил, что 25 лет отношений — это только начало пути. Он также выразил надежду, что две страны будут тесно и благотворно сотрудничать еще многие годы.

Либерман пожелал Азербайджану и Израилю мира, благополучия и процветания.