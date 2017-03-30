 

В Баку ограничат движение транспорта на центральном проспекте

 

В Баку частично ограничивается движение транспорта на проспекте Гейдара Алиева, сообщили сегодня в пресс-службе ОАО «Азеравтойол».

Согласно информации, в целях регулирования движения автотранспортных средств в Баку проводятся работы по повторному нанесению дорожной разметки. В рамках этих работ сегодня до вечера на участке проспекта Гейдара Алиева от транспортной развязки «Бина» до транспортной развязки «Мардакян» будет повторно наноситься горизонтальная разметка. По этой причине движение транспортных средств на данном участке будет частично ограничено.

ОАО «Азеравтойол» просит водителей с пониманием отнестись к проводимым работам.

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