Несколько дней назад, выступая перед военнослужащими в оккупированном Нагорном Карабахе, президент Армении заявил, что «не моргнув глазом» отдаст приказ задействовать ракетные комплексы «Искандер».

Вслед за этим армянский генерал Аркадий Тер-Тадевосян (Коммандос) заявил журналистам, что в Армении подготовлена карта с обозначением 12 объектов Азербайджана, по которым армянская сторона может нанести ракетный удар.

«У меня есть карта, на которой обозначены 12 пунктов, где люди не проживают, но там расположены важные инженерные инфраструктуры. И, если ударить по этим местам, можно нанести значительный урон», - сказал армянский генерал.

Военная риторика в Армении растет в связи с приближением даты парламентских выборов. Традиционно правящий клан Саргсяна использует военную риторику для того, чтобы привлечь дополнительные голоса избирателей.

В Армении решили пойти дальше пустых заявлений и вытащили ракетные комплексы «Искандер» на боевые позиции. Армянский канал Yerkir Media сегодня дал анонс учений армянской армии с использованием комплексов «Искандер». Репортаж будет пущен в эфир в субботу вечером.

Согласно анонсу, две мобильные платформы с ракетами «Искандер» движутся в сторону военного полигона, расположенного в Армении, или даже в оккупированном Нагорном Карабахе. На видео также видно, как армянские военнослужащие приводят ракетные комплексы в боевую готовность.

Снято видео в Армении или Нагорном Карабахе, установить невозможно, но вместе с тем нельзя исключить тот факт, что ракеты уже размещены на оккупированных территориях Азербайджана.

На угрозы армянского генерала Аркадия Тер-Тадевосяна в Баку ответил полковник запаса Шаир Рамалданов. В интервью государственному телеграфному агентству АзерТАдж Шаир Рамалданов заявил, что самые современные ракетно-артиллерийские системы, состоящие на вооружении азербайджанской армии, способны сравнять с землей все стратегические и военные объекты Армении.

«В последние дни карабахский клан в Армении активизировался. Причиной такой активизации стало желание поддержать власти Армении в предвыборный период. Подобными заявлениями они пытаются заработать максимум дивидендов», - сказал полковник Рамалданов.

«Что касается того, что будут нанесены удары по 12 населенным пунктам и целям, то почему не по 14-15, или же не по 20 целям? Все наши объекты надежно охраняются от нападений с воздуха. Силы ПВО Азербайджана рассматривают все возможные угрозы и предпринимают соответствующие меры по их предотвращению. Под вопросом остается их возможность что-то сделать этим объектам», - отметил полковник Рамалданов.

Полковник Рамалданов сказал, что в случае нанесения удара по Мецаморской АЭС территория Армении станет необитаемой на несколько веков.

«Правящий режим Армении, заявляющий о том, что ракетами «Искандер» будет нанесен удар по 12 нашим пунктам и другим целям, хорошо понимает, что самые современные ракетно-артиллерийские системы, состоящие на вооружении Азербайджана, могут сравнять с землей стратегические и военные объекты не только на оккупированных территориях, но и в самой Армении. Достаточно просто превратить в цель Мецаморскую АЭС. И если это произойдет, то на территории Армении нельзя будет жить несколько веков. Если по этой АЭС будет нанесен удар, во что превратится Армения, какую трагедию переживет? Было бы целесообразным, если бы те, кто с пеной у рта кричит «Искандер, Искандер», сначала задумались над этим», - сказал полковник Рамалданов.