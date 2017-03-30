В Баку хотят привезти еще одни автогонки

Генеральный директор «Формулы Е» Алехандро Агаг твердо намерен проводить гонки на электромобилях в Баку.

«Формула Е» продолжает свое расширение. Девять производителей потвердили свое участие в сезоне-2018/19. Теперь руководство «Формулы Е» находится в поисках новых городов для соревнований, чтобы сформировать календарь на следующий год. В связи с этим Алехандро Агаг пояснил, что есть твердое намерение привезти электрические болиды в Баку и Шанхай. По его мнению, эти два города усилят присутствие «Формулы Е» в Азии, так как в этом сезоне лишь Гонконг представляет Азиатский регион.

«Нам нужно, чтобы «Формула Е» стала более привлекательным чемпионатом, - цитирует Агага motor.es. – Мы хотим посещать интересные и важные страны. Считаем, что Баку прекрасно приспособлен к нашим гонкам. Это красивый город, где «Формула Е» может развиваться. Мы с удовольствием поехали бы в Азербайджан, где общественность питает большие надежды с «Формулой-1». Мы также анализируем возможность расширения присутствия «Формулы Е» в Китае. Хотим проводить гонку в Шанхае. Это один из вариантов».

«Формула Е» - это класс автогонок на электромобилях с открытыми колесами. Он основан в 2012 году и санкционирован Международной автомобильной федерацией (FIA). Целью его создания стало стремление исследовать и разработать электрические транспортные средства, помогающие ускорить популяризацию электромобилей.

Чемпионат «Формулы E» впервые стартовал в сентябре 2014 года. Изначально планировалось, что в ходе первого сезона все команды будут использовать одинаковые машины, постройкой которых занимался консорциум компаний Dallara, Renault, Spark Racing Technologies, McLaren и Williams.

Участие в новой серии достаточно привлекательно для команд благодаря экологичности машин и значительно более низким расходам по сравнению с «Формулой-1». Так, если в «Ф-1» содержание команды обходится в среднем в 115 миллионов фунтов в год, то в «Формуле E» - только 3 миллиона. При этом максимальная скорость машины будет достигать 225 км/час, что значительно медленнее «Ф-1».

В сезоне 2016/17 «Формула Е» состоит из 12 этапов, которые проводятся в Гонконге, Мараккеше, Буэнос-Айресе, Мехико, Монте-Карло, Париже, Берлине, Брюсселе, Нью-Йорке и Монреале (в США и Канаде состоятся по два этапа).

Ближайшая гонка состоится 1 апреля в Мексике. Это будет четвертый этап. После трех этапов лидирует швейцарец Себастьен Буэми из французской команды Renault e.dams, выигравший все три гонки. Renault e.dams лидирует и в командном зачете.

Ранее Алехандро Агаг встал на сторону организаторов Гран-при Азербайджана в споре с исполнительным директором Liberty Media Грегом Маффеем, который заявил, что гонки, подобные бакинской, ничего не делают для имиджа «Ф-1» и не помогают развитию бизнеса.

«Первая гонка в Баку, прошедшая в 2016 году, стала успехом для «Формулы-1», а Азербайджан является формирующимся рынком для автоспорта, - заявил Агаг. - Баку – великолепный город и новый рынок для автоспорта. Первая гонка в Азербайджане в прошлом году выглядела очень зрелищной. Я внимательно смотрел ее по телевизору, а все, кто там был, говорили, что этап был организован идеально.

Аудитория болельщиков в Азербайджане продолжает расти, уже продано в пять раз больше билетов, чем к этому же времени в прошлом году. Для автоспорта особенно важно продвигаться на новые территории, чтобы привлекать новых зрителей».