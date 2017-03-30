Лидер турецких курдов объявил голодовку

Сопредседатель прокурдской Партии демократии народов (ПДН) Турции Селахаттин Демирташ, находящийся в заключении в провинции Эдирне на северо-западе страны, объявил о начале голодовки в знак протеста против незаконных действий администрации тюрьмы и плохих условий содержания заключенных, передает РИА Новости.

В заявлении также содержится призыв к общественности "проявить чувствительность" по отношению к голодовке и нарушениям прав заключенных.

В ноябре прошлого года турецкие власти арестовали 11 депутатов ПДН, в том числе ее сопредседателей Селахаттина Демирташа и Фиген Юксекдаг. Их обвиняют в связях с террористической организацией ПКК.